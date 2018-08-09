Избирательная комиссия в Подмосковье признала инициаторов пенсионного референдума легитимными

Больше ста человек в Московской области сформировались в инициативную группу, которая планирует провести референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста. 9 августа региональный избирком эту группу зарегистрировал.

Об этом «Фонтанке» рассказали в подмосковной избирательной комиссии. Заседание прошло сегодня утром, заявку группа подавала три дня назад, 6 числа. Это третий случай, когда инициаторы получают официальный статус, ранее аналогичные решения были приняты комиссиями в Москве и Алтайском крае. Заявки поданы еще в 16 регионах.

113 человек, состоящих в подмосковной подгруппе, готовы организовать референдум, участники которого должны ответить на вопрос. Формулировку последнего утвердил ЦИК, и звучит он следующим образом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

В июне российское правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Минэкономразвития считает, что такой шаг даст стране дополнительно 1,8 млн человек трудоспособного населения к 2024 году, а российский ВВП вырастет на 1,3 процента в течение следующих шести лет. Граждане России, согласно разным опросам, не поддерживают нововведение. Так, «Левада-центр» указывает, что 71% россиян хотели бы отмены пенсионной реформы, а 37% готовы против нее протестовать. Это сказалось на рейтингах власти, которые упали на фоне новостей о грядущей реформе. В начале августа стало известно о намерении провести референдум по этому вопросу.