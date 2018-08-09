Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».

Компания перечислила в областной бюджет 511 млн 756 тыс. руб. налогов в 2017 году. Всего же за время работы Setl City в Ленинградской области, с 2012 по 2017 гг., сумма фактически уплаченных налогов составила свыше 2 млрд руб.

Вручение наград состоялось 8 августа в Рощино. Диплом из рук зампреда правительства Ленобласти по строительству Михаила Москвина получил генеральный директор компании Setl City Илья Еременко.

Конкурс проводится областным Союзом строительных организаций при поддержке Правительства Ленинградской области. В жюри входят застройщики, чиновники и эксперты строительной отрасли, а награждение победителей конкурса приурочено к празднованию Дня строителя.

В прошлом году компания Setl City также была в числе победителей, и в этом в своей номинации обошла всех конкурентов. Основным критерием отбора были репутация застройщика, соблюдение законодательства, полнота и своевременность уплаты налогов в бюджет Ленобласти, выполнение планов строительства и исполнение социальных обязательств.

Отметим, что в текущем году Setl City закончила строительство жилья в масштабном проекте комфорт-класса – «Семь столиц» в Кудрово. Реализация проекта длилась 8 лет, с 2010 года. Общая площадь построенной Setl City недвижимости составила около 960 тыс. кв. м, из них площадь квартир – порядка 630 тыс. кв. м. Setl City обеспечила ЖК социальной и торгово-сервисной инфраструктурой. На территории работают три муниципальных детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 600 учеников. Проект строительства школы признан Минстроем РФ образцовым, а документация рекомендована для повторного использования на федеральном уровне.

Setl City

В Мурино компания Setl City приступила к строительству последней очереди еще одного столь же масштабного проекта – «GreenЛандия-1,2». Плановый срок ввода в эксплуатацию последних корпусов – 4 квартал 2019 года. Вместе с жилыми домами Setl City возводит встроенные детские сады, а весной этого года застройщик ввел в эксплуатацию общеобразовательную школу, рассчитанную на 1175 человек, в ЖК «GreenЛандия-1». После завершения строительства неподалеку от метро «Девяткино» появится современный микрорайон, обеспеченный всем необходимым для комфортной жизни, включая магазины шаговой доступности, кафе, салоны красоты, поликлинику на территории ЖК, фитнес-центры.

Setl City

Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations