Происшествия
Суд по делу о подготовке теракта в Казанском соборе закрыли от прессы. Адвокат заявил об угрозах
Заседание по делу о подготовке террористического акта в Казанском соборе Петербурга частично закрыли для посторонних. Без лишних ушей пройдёт в том числе допрос матери обвиняемого Евгения Ефимова, на которую якобы оказывали давление.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 9 августа в Ленинградский окружной военный суд Ефимова доставили почти с часовым опозданием. За это время адвокат Александр Почуев напомнил, что его клиент вины в изготовлении взрывчатки и желании подорваться во время людной службы не отрицает, но не нужно забывать о юном возрасте подсудимого.
«Евгений психологически ещё незрел. Ему в декабре едва восемнадцать исполнилось. Вряд ли он мог довести задуманное до конца, – заявил Почуев. – К тому же есть информация, что он выбросил то вещество, которое готовил. Это снижает степень общественной опасности».
Следствие полагает, что самоподрывом увлекшийся исламом Ефимов собирался обеспечить себе место в раю. Выбор Казанского собора объяснили максимальным скоплением людей и минимальным числом мусульман.
Рассказал адвокат и о некой обработке, которой подвергся Ефимов, психологическое давление оказывали будто бы и на его мать. Он также упомянул угрозы в её адрес, но не уточнил, когда и от кого они поступали. Более подробно с этим сторона защиты знакомить журналистов не пожелала и попросила закрыть заседание в части допроса свидетелей, изучения характеристик личности и деталей соглашения, которое следствие заключило с Ефимовым.
Справка:
В декабре 2017 года ЦРУ уведомило ФСБ о готовящемся в Петербурге теракте. Его сорвала случайность: за неделю до назначенного взрыва владелец гаража, где готовилась бомба, проверил бокс и нашёл внутри лабораторию. Вместе с Ефимовым арестовали ещё четверых. Антон Кобец, которого следствие считает консультантом предполагаемого смертника, находится под следствием. Причастность к теракту Шамиля Омаргаджиева и Алисхана Эсмурзиева ФСБ доказать не смогла. Оба получили небольшие сроки за несообщение о теракте (статья 205.6 УК) и хранение оружия. Фируз Калавуров, обвиняемый в том же, вину не признаёт.