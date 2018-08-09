Суд по делу о подготовке теракта в Казанском соборе закрыли от прессы. Адвокат заявил об угрозах

Заседание по делу о подготовке террористического акта в Казанском соборе Петербурга частично закрыли для посторонних. Без лишних ушей пройдёт в том числе допрос матери обвиняемого Евгения Ефимова, на которую якобы оказывали давление.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 9 августа в Ленинградский окружной военный суд Ефимова доставили почти с часовым опозданием. За это время адвокат Александр Почуев напомнил, что его клиент вины в изготовлении взрывчатки и желании подорваться во время людной службы не отрицает, но не нужно забывать о юном возрасте подсудимого.

«Евгений психологически ещё незрел. Ему в декабре едва восемнадцать исполнилось. Вряд ли он мог довести задуманное до конца, – заявил Почуев. – К тому же есть информация, что он выбросил то вещество, которое готовил. Это снижает степень общественной опасности».

Следствие полагает, что самоподрывом увлекшийся исламом Ефимов собирался обеспечить себе место в раю. Выбор Казанского собора объяснили максимальным скоплением людей и минимальным числом мусульман.

Рассказал адвокат и о некой обработке, которой подвергся Ефимов, психологическое давление оказывали будто бы и на его мать. Он также упомянул угрозы в её адрес, но не уточнил, когда и от кого они поступали. Более подробно с этим сторона защиты знакомить журналистов не пожелала и попросила закрыть заседание в части допроса свидетелей, изучения характеристик личности и деталей соглашения, которое следствие заключило с Ефимовым.