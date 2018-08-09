За 50 минут в Петербурге сбили двух мальчиков и девочку

Трое несовершеннолетних пешеходов пострадали минувшим вечером в результате ДТП в Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 8 августа около 20 часов в Сестрорецке на улице Токарева, 15, 45-летняя женщина на «Рено» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила двух мальчиков 2001 года рождения (ему 16 или 17 лет) и 2004 года рождения (ему 13 или 14 лет). Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На проспекте Ветеранов, 101, около 20:50 32-летний мужчина на «Ладе» вне зоны пешеходного перехода наехал на 16-летнюю девушку. Она получила тяжёлые травмы.

«Был на этой остановке, наверное, спустя 5 минут после ДТП. Внешне казалось, что «Лада» вылетела на остановку. Вмятин на машине почти нет. У девушки точно перелом ноги и ОЧМТ – кровь. Кто-то подложил сумочку под голову, – рассказывает Максим в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Шевелилась. Скорая по приезде, вроде, изначально пыталась переложить на разложенную каталку, после криков потерпевшей каталку сложили к уровню асфальта».

По фактам обоих ДТП проводятся проверки.