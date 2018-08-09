Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства».

Группа ЦДС признана победителем в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства». Итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017» подвели в преддверии Дня строителя, который в этом году будет отмечаться 12 августа.

В 2018 году конкурс проходил в 15 номинациях: «Генеральный подрядчик – строительная компания, достигшая наилучших показателей», «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства», «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области», «Лучший реализованный проект благоустройства жилого квартала в Ленинградской области», «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере малоэтажного строительства», «Лучшая организация по охране труда в сфере строительства», «Самый клиентоориентированный застройщик», «За оригинальность архитектурных решений», «За инновационный подход в формировании жилой среды», «За стабильные результаты в строительной деятельности», «За создание комфортной жилой среды», «Лидер проектного финансирования», «За эффективную поддержку переселения граждан из аварийного жилья», «Что нам стоит дом достроить», «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры».

Конкурс проводится Союзом строительных организаций Ленинградской области и профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке правительства Ленинградской области.

«Мы благодарны экспертному жюри за присуждение нашей компании столь почетной награды. Группа ЦДС не в первый раз становится лауреатом этого престижного профессионального конкурса. Для нас важна оценка коллег – профессионалов рынка недвижимости и представителей власти. Мы продолжим совершенствовать свой продукт, чтобы предлагать наилучшие решения с точки зрения цены и качества нашим покупателям и вносить свой вклад в развитие Ленинградской области», – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

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