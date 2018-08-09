В день рождения Туве Янссон в Финляндии выстроились огромные очереди за муми-кружками. Стартовали перепродажи за тысячи евро

Новые кружки с героями книг Туве Янссон, со дня рождения которой сегодня, 9 августа, исполняется 104 года, вызвали большой ажиотаж в Финляндии и за её пределами.

Как сообщает Ilta-Sanomat, керамический завод выпустил ограниченную партию кружек, которую можно купить только один день. Люди начали выстраиваться в очереди за много часов до начала продаж, которые стартовали в полночь. Так, к торговому комплексу в центре Хельсинки очередь выстроилась на целый квартал. Первый покупатель рассказал, что пришёл к магазину ещё в 13 часов в среду, 8 августа.

Публикация от Iltalehti (@iltalehti) 8 Авг 2018 в 11:09 PDT

Публикация от Antti Tuovinen (@t_antti) 8 Авг 2018 в 9:57 PDT

Купить редкость можно было и в интернет-магазине, но сайт дал сбой, и компанию завалили жалобами, в том числе из-за границы. Один из тех, кто готовился в полночь приобрести кружку онлайн, рассказал местным СМИ, как сорвался на машине в магазин при заводе, когда понял, что покупка сорвалась. Он примчался на место в половине третьего ночи и ждал открытия пять часов.

Публикация от @rituselen 8 Авг 2018 в 8:50 PDT

В розничных магазинах кружка под названием «День муми-тролля» стоит 29,90 евро, однако за дело взялись перекупщики и уже утром предлагали их на интернет-аукционах по гораздо более высоким ценам, до 2250 евро.

Герои Туве Янссон, впервые появившиеся в книге «Маленькие тролли и большое наводнение» в 1945 году, за 70 лет стали прибыльным многомиллионным бизнесом. Персонажи вышли за пределы книг и мультфильмов и встречаются на продукции производителей посуды, одежды, игрушек и сладостей. Все права на использование образов муми-троллей принадлежат компании Moomin Characters. Продажи муми-кружек превышают миллион экземпляров ежегодно. Хотя бы одна есть в доме у каждого финна. Коллекционеры готовы отдавать за редкие экземпляры тысячи евро. Один из них, например, собрал всю коллекцию, но боится её показывать. В розничных магазинах посуда со сказочными героями нередко становится объектом краж.

О том, как отнеслась бы сама Туве Янссон к муми-бизнесу, в интервью «Фонтанке» рассказала биограф Туула Карьялайнен.

О других удивительных фактах про муми-троллей узнайте из текста.