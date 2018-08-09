Туман задержал прибытие петербуржцев в Челябинск

Погодные условия в аэропорту Челябинска вынудили пилота рейса из Петербурга сесть в Екатеринбурге утром 9 августа. Сильный туман развеялся через несколько часов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе челябинского аэропорта, туман развернул от воздушной гавани пять рейсов, в том числе один из Петербурга, около половины пятого утра. Самолеты ушли на запасные аэродромы, три в Екатеринбург, по одному в Уфу и Пермь. В настоящее время петербургский борт прибыл в место назначения, погода в Челябинске наладилась.

Накануне петербургский рейс был вынужден сесть на полпути к Северной столице. Самолет из Симферополя приземлился в Ростовской области, на борту родился мальчик.