Акции «Аэрофлота» упали на 11% на фоне сообщений о новых санкциях США. Они уже начали отыгрывать падение

Акции крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» подешевели более чем на 11% на Московской бирже.

Цена закрытия 8 августа составила 111,8 рубля за акцию. Торги 9 августа открылись с ценой 108 рублей, но уже к 10:30 утра котировки упали ниже 100 рублей. К 11:30 ценные бумаги частично отыграли падение и теперь торгуются по 104,8 руб. В «Аэрофлоте» не предоставили комментарий об изменении стоимости компании.

8 августа Госдеп США сообщил о планах ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В частности, предлагается ввести запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химического оружия, американские власти могут ввести дополнительные санкции, в том числе запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

В посольстве России в США назвали новые санкции США «драконовскими». Рубль на фоне известий о санкциях на открытии торгов 9 августа подешевел к американской и европейской валютам.