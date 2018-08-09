Петербургский турист разбился при спуске с горы в Крыму

Турист из Петербурга сорвался с горы в Крыму. Несчастный случай произошел в районе Алушты.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасателям с просьбой о помощи в половине восьмого вечера 8 августа позвонил спутник пострадавшего. Он рассказал, что при спуске с плато Чатыр-Дага в районе Ангарского перевала его друг упал и разбил голову, также травмированы конечности — идти пострадавший сам не может. В ущелье Холодный кулуар, где случилось ЧП, выехала группа спасателей. В поиске им помогли координаты, переданные туристами.

«По прибытии специалисты чрезвычайного ведомства начали пеший подъем к низовьям Холодного кулуара. Спустя 40 минут крымские спасатели обнаружили пострадавшего мужчину – 1997 года рождения, жителя г. Санкт-Петербурга, совместно с его спутником», – отметили представители ведомства.

Жителю Северной столицы оказали первую помощь и на носилках эвакуировали к трассе Симферополь – Алушта, где уже ждала карета скорой помощи. Туриста доставили в Симферопольскую городскую больницу.

Напомним, в Пакистане 31 июля завершилась семидневная операция по спасению петербургского альпиниста, чья попытка восхождения на высоту Латок-1 оказалась неудачной. Его напарник погиб.