Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве.

Значительная часть мероприятий SUP-фестиваля пройдет на набережной реки Мойки у Марсова Поля, на противоположном берегу от Михайловского сада. Для всех гостей праздника Группа «Эталон» приготовила яркие сувениры и специальные сюрпризы. Вход на фестиваль свободный.

*SUP – от английского «Stand up paddle» – стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». SUP серфинг – вид водного спорта, произошедший от классического серфинга.

