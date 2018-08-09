Следствие по делу о побеге банды GTA из зала суда завершено

Материалы четырех уголовных дел, возбужденных после попытки побега и перестрелки в здании Мособлсуда в августе прошлого года, переданы фигурантам для ознакомления. До нового суда дожил лишь один обвиняемый из банды GTA. Четырем полицейским вменяют халатность.

О завершении расследования 9 августа сообщает Следственный комитет РФ. Единственный выживший после перестрелки член банды, Хазратхон Додохонов, обвиняется в побеге из-под стражи, хищении оружия, посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии. Четверо полицейских, в том числе командир отдельной роты охраны и конвоирования и его заместитель, знакомятся с материалами по статье «Халатность».

Перестрелка, напомним, началась 1 августа прошлого года, когда пятерых членов банды, обвиняемых в серии убийств на дорогах Подмосковья, доставили в здание Мособлсуда. В лифте они напали на двоих сопровождавших их конвоиров, одним из которых была девушка, и начали их душить. Сделать это им позволило «ненадлежащее средство ограничения подвижности в виде цепи с пятью металлическими браслетами», уточняет СК. При таком варианте одна рука у каждого была свободна. Когда полицейские потеряли сознание, члены банды отобрали у них оружие, на одном из этажей началась перестрелка с сотрудниками Росгвардии. Троих обвиняемых убили на месте, двое оказались в больнице (один из них, Фазлетдин Хасанов, скончался 14 августа).

Действия командира конвоя и его заместителя сочли преступными из-за того, что те не учли, с кем имеют дело. Сами конвоиры «не приняли необходимых мер и не доложили соответствующему руководству об имевшихся недостатках несения службы».