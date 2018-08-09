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09.08.2018 11:22
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Более 200 петербуржцев пожаловались в Роспотребнадзор на «Натали Турс». Ведомство вряд ли поможет им вернуть деньги

Роспотребнадзор отчитался о жалобах, которые подали клиенты туроператора «Натали Турс». Как сообщили в ведомстве 9 августа, всего к ним поступили 850 заявлений.

Из них 212 подали жители Петербурга, 340 — москвичи, по 50 обращений поступили из Калужской и Калининградской областей, а также Татарстана. Отметим, очевидно, что немногие из клиентов «Натали Турс» добрались именно до Роспотребнадзора. Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали о примерно 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров. 

В Роспотребнадзоре уверяют, что «в случае, если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, ведомство готово незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав». Пока, правда, в суд направлены всего 30 исков, что на фоне тысяч пострадавших не впечатляет.

Отметим, даже иски в суд вряд ли помогут большинству клиентов «Натали Турс». Ранее в «Ингосстрахе» пояснили, что деятельность юридического лица «Панорама Тур» (через него туроператор продавал путевки) была застрахована всего на 50 млн рублей. При этом общая стоимость проданных туров приближается к 1,2 млрд руб. Несложные подсчеты показывают, что каждый турист может в среднем рассчитывать всего на 4,2% компенсации от суммы, потраченной на путевку.

Справка:

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс» аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении «Натали Турс».

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