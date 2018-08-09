«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

АО «Строительный трест»

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».

В номинации «Генеральный подрядчик – строительная компания, достигшая наилучших показателей» победу одержало ООО «СТ-Строй», входящие в объединение «Строительный трест». При определении победителя учитывались основные показатели деятельности компании в 2017 году: общий объем работ, выполненных в качестве генподрядчика, рентабельность строительной деятельности и активов компании, численность персонала, среднемесячная заработная плата сотрудников и пр.

Конкурс ежегодно проводится ЛенОблСоюзСтроем и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Ленобласти для поощрения и распространения передового опыта компаний строительного комплекса.

В качестве генерального подрядчика компания «СТ-Строй» ведет строительство более 100 тыс. кв. м недвижимости в регионе. Среди объектов: корпуса жилых комплексов «Капитал» в Кудрово и NEWПИТЕР в пос. Новоселье, МФК AVATAR в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудники ООО «СТ-Строй» неоднократно становились финалистами и лауреатами профессиональных конкурсов: «Строймастер», «Лучший каменщик», «Лучший прораб» и «Лидер строительного качества».

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», разрешение на строительство № 78-013-0358-2016 от 23.12.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/