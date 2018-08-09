В Петербурге по утрам всё плотнее: пробки уже на 2 балла выше нормы

Рост дорожного трафика в Петербурге набирает обороты. Времена, когда пробки по утрам едва достигали 4 баллов, ушли вместе с чемпионатом с его «мораторием» на ремонт дорог. Сегодня утром, 9 августа, максимальная загруженность дорог составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и аж на 2 балла больше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Самой загруженной магистралью за утро оказалась Народная улица (включая продолжение до проспекта Славы) к Московскому проспекту. Там было 10 баллов. И это неудивительно. На Володарском мосту движение ограничено из-за ремонта, как и на соседнем вантовом. Даже чиновники обратили внимание на транспортные проблемы Невского района: накануне ГАТИ потребовала прекратить работы на вантовом мосту и открыть движение на нём полностью, пока идёт ремонт на Володарском.

Второе и третье места по загруженности заняли Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (8 баллов), а также проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (6 баллов).

Одна магистраль отличилась нехарактерно свободным движением – Софийская улица в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня утром были:

9:15, Мурманское шоссе, Народная улица, 8 км, от АЗС до Володарского моста. Пробка продержалась 2 часа 20 минут (сказался ремонт Володарского моста).

10:02, внешняя сторона КАД, 7,6 км, от Выборгского шоссе до Горского шоссе. Пробка продержалась 1 час (там введено серьёзное ограничение из-за подготовки к расширению КАД).

8:16, внешняя сторона КАД, 7,5 км, от Октябрьской набережной до реки Оккервиль. Пробка продержалась 1 час (там идёт ремонт асфальта с закрытием двух полос).

9:34, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 3 часа 20 минут (причина – ликвидация колейности на вантовом мосту с закрытием двух полос).

8:42, проспект Косыгина, Заневский проспект, мост Александра Невского, площадь Александра Невского, 6,5 км, от проспекта Наставников до Невского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 20 минут (отметим, что нагрузка на мост Александра Невского может сейчас возрастать из-за того, что следующие за ним Володарский и вантовый на ремонте).

Сейчас в Петербурге гораздо свободнее – «жёлтые» 4 балла, но это тоже больше нормы. Обычными для данного времени суток (основываясь на статистике июня и июля) «Яндекс» называет «зелёные» 3 балла.