Долг в 15 тысяч рублей жителю Петербурга «вернули» в духе 90-х

Петербургского предпринимателя затолкали в машину, увезли в область, надели на голову пакет и избили. Так задолжавшие ему 15 тысяч рублей молодые люди пытались сократить расходы.

Как стало известно «Фонтанке», директор компании ООО «Солдаты» Артем Куранов обратился в полицию 8 августа, через четыре дня после своего похищения. Как он написал в заявлении, в машину его затолкали ночью, подкараулив на Бухарестской улице во Фрунзенском районе. В автомобиле, а потерпевший успел запомнить марку, ему на голову надели пакет, руки сковали наручниками. Некоторое время его катали по дорогам, после чего высадили где-то в Ленинградской области. Оперативники Фрунзенского района к вечеру среды 8 августа «Ладу» нашли, за рулем находился знакомый потерпевшего, прораб ООО «Регион лифт». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Суть конфликта, как объяснил «Фонтанке» сам Куранов, кроется в его бизнесе. Компания ООО «Солдаты» предоставила строителям рабочую силу, за один трудовой день шести его подчиненным должны были заплатить 15 тысяч рублей. Оплаты не последовало, а настойчивость бизнесмена должники попытались ослабить ударами по лицу. «Застряли в 90-х», – резюмировал петербуржец.