Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

Магазин "Кей"

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей.

Разработчики создали собственную вселенную, вдохновляясь современной Америкой. Масштаб, созданный девелоперами из Ivory Tower воистину огромный. Садясь за пару-тройку гонок, рискуешь очнуться через несколько часов на десятой или двенадцатой трассе. Вторая часть заметнее больше первой The Crew как размерами регионов, так и количеством возможностей.

В игре достаточно странностей – например, если где-то начинает выпадать снег, знайте, скорее всего он выпадает одновременно во всех, даже жарких штатах. Но долой условности и придирки к реализму, ведь в первую очередь, The Crew 2 — продукт про дикий восторг, удовольствие от экстремальных гонок на катерах, автомобилях, самолетах, вертолетах, мотоциклах!

Играя шестой час, мы не могли счесть количества все новых трасс и режимов. Это большой плюс для тех, кто не любит однообразие. А совсем удивительно — менять транспортные средства прямо на ходу на самом пике скорости.

Из минусов в глаза бросаются бедные текстуры в городах и на местности, где игрок часто встречает недетализированные коробки, ящики, людей и прочее. С другой стороны, в гонках это и никогда не было важным.

Важная возможность — мультиплеер. Он как кооперативный, где вы с друзьями можете осваивать новые трассы, так и соревновательный, где вам придется выяснять, чья команда лучше.

Если вы по-настоящему любите гонки, хотите погонять с друзьями по трассам всех штатов Америки, не проходите мимо и купите The Crew 2 в сети магазинов «КЕЙ»!

Оценка «КЕЙ»

Графика 4.0 — Запоминающиеся красивые пейзажи, летний снег, машины высокой детализации смешаны порой с откровенно слабыми по дизайну городскими элементами.

Геймплей 4.5 — Драйвовый аркадный симулятор гонок практически на всех видах транспорта, включая высокие монстр-траки.

Звук 5.0 — Шикарный саундтрек из 30 с лишним музыкальных композиций, который не стыдно скачать отдельно и слушать в дороге.

Реиграбельность 5.0 — Высокая за счет разнообразия: количество машин, мотоциклов, катеров, самолетов и вертолетов буквально заставляет растеряться, выбирая подходящие. Количество активностей и местностей не дает заскучать ни на миг.

Оптимизация 5.0 — За время теста на всех платформах сложностей выявлено не было.