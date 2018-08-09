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Финансы
09.08.2018 10:30
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Рубль продолжает падение на фоне новостей о санкциях

После вчерашнего падения рубля до уровня апреля, российская валюта продолжила ослабевать по отношению к евро и доллару.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже 9 августа европейская валюта вплотную приблизилась к показателю в 77 рублей. Доллар, в свою очередь, уже торгуется за 66,6 рубля, окончательно оставив позади психологически важную отметку. 

Снижение происходит на фоне новых антироссийских санкций, введение которых Америка анонсировала 8 августа. Первый этап санкционного давления будет введен в силу уже 22 августа. 

Цена нефти марки BRENT практически не изменилась и составляет 72,13 доллара за баррель.

 

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