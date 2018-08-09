Трампу хотят дать право единолично вводить санкции, но только за вмешательство в выборы

Белый дом разрабатывает указ, который позволит президенту США самостоятельно и без согласования с конгрессом вводить санкции против стран, признанных виновными во вмешательстве в выборы в США.

Как 9 августа пишет РБК со ссылкой на The Washington Post, указ должен продемонстрировать готовность американского лидера к жестким мерам и тем самым снизить уровень давления со стороны конгресса.

В проекте указа говорится, что президент будет иметь право наложить санкции на «десять из 30 крупнейших компаний» страны, обвиненной во вмешательстве в выборы. Кроме того, в нем прописываются критерии, по которым признается вмешательство в выборы. В их число входит, в частности, «распространение дезинформации в Интернете».

Как отмечает издание, в проекте указа делается попытка обобщить случаи вмешательства в американские выборы и избежать прямой отсылки к ситуации с президентской кампанией 2016 года. Так, в нем упоминаются попытки Советского Союза оказать влияние на исход выборов в США в годы холодной войны, в том числе «сорвать избрание президента Никсона в 1968-м и переизбрание президента Рейгана в 1984 году».

Госдеп США 8 августа объявил о введении в действие в отношении России пакета санкций, предусмотренных законом 1991 года о противодействии странам, применяющим химическое и биологическое оружие. Новые санкционные меры вводятся Вашингтоном в связи с обвинениями в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.

Первый пакет санкций, во многом дублирующий уже существующие ограничения, будет введен в районе 22 августа. Второй пакет, предполагающий минимизацию торговых отношений и запрет на полеты «Аэрофлота» в США, будет введен в том случае, если Россия не выполнит поставленного условия, то есть не предоставит в трехмесячный срок гарантий неприменения химического и биологического оружия.