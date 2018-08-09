Водителя такси «Везет» задержали после истории пассажирки про кастет и изнасилование

По подозрению в сексуальном насилии под угрозой убийством во Всеволожском районе Ленобласти 8 августа задержали водителя такси «Везет». Оперативников к нему привел рассказ жительницы Петербурга о поездке, в которой ей угрожали кастетом и дважды изнасиловали.

Как стало известно «Фонтанке», в дежурную часть полиции Невского района города 28-летняя петербурженка обратилась в понедельник, 6 августа. Она рассказала, что днем вызвала такси, чтобы уехать из областного поселка Новоселье к себе домой, на улицу Ворошилова. На полпути водитель, со слов потерпевшей, достал кастет и угрожал девушку избить, если она не удовлетворит желания таксиста. После изнасилования в районе деревни Заневка, продолжила рассказал девушка, водитель вспомнил, что у него есть не только кастет, но и пистолет, и потребовал повторения. После второго акта насилия потерпевшая позвонила в полицию, после чего обидчик якобы выкинул ее из машины возле станции метро «Проспект Большевиков». Через некоторое время вернулся и все же довез ее до дома.

Все ли было так, как описывает пассажирка, проверят сотрудники Следственного комитета. Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено во Всеволожском районе Ленобласти, 8 августа водителя задержали как подозреваемого по эпизоду в Заневке.

Водители такси «Везет» не впервые попадают в новостные заголовки. Клиенты компании периодически жалуются на избиение и грабежи. В декабре 2016 года пожилого пассажира, который воспользовался услугами службы заказа такси, высадили не по месту назначения, он замерз насмерть. Диспетчерская служба отказалась дать номер водителя родственникам мужчины.