18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +30
$ 63.59р
73.82р
11:29 09.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
09.08.2018 10:04
Печать

Водителя такси «Везет» задержали после истории пассажирки про кастет и изнасилование

По подозрению в сексуальном насилии под угрозой убийством во Всеволожском районе Ленобласти 8 августа задержали водителя такси «Везет». Оперативников к нему привел рассказ жительницы Петербурга о поездке, в которой ей угрожали кастетом и дважды изнасиловали. 

Как стало известно «Фонтанке», в дежурную часть полиции Невского района города 28-летняя петербурженка обратилась в понедельник, 6 августа. Она рассказала, что днем вызвала такси, чтобы уехать из областного поселка Новоселье к себе домой, на улицу Ворошилова. На полпути водитель, со слов потерпевшей, достал кастет и угрожал девушку избить, если она не удовлетворит желания таксиста. После изнасилования в районе деревни Заневка, продолжила рассказал девушка, водитель вспомнил, что у него есть не только кастет, но и пистолет, и потребовал повторения. После второго акта насилия потерпевшая позвонила в полицию, после чего обидчик якобы выкинул ее из машины возле станции метро «Проспект Большевиков». Через некоторое время вернулся и все же довез ее до дома. 

Все ли было так, как описывает пассажирка, проверят сотрудники Следственного комитета. Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено во Всеволожском районе Ленобласти, 8 августа водителя задержали как подозреваемого по эпизоду в Заневке.

Водители такси «Везет» не впервые попадают в новостные заголовки. Клиенты компании периодически жалуются на избиение и грабежи. В декабре 2016 года пожилого пассажира, который воспользовался услугами службы заказа такси, высадили не по месту назначения, он замерз насмерть. Диспетчерская служба отказалась дать номер водителя родственникам мужчины. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!
ПАО «Группа ЛСР»
08.08.2018 15:39

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 15:03

«Победа» вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату
Петербургская недвижимость
07.08.2018 16:40

Свыше четверти миллиона человек купили квартиру в «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость» с момента основания в 1994 году помогла приобрести жилье свыше 260 000 семьям – это покупатели из 85 регионов России, более чем из 30 стран мира.
ГК «Эталон»
07.08.2018 13:01

Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о приобретении прав на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы