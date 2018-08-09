Замглавы Оренбурга задержан за взятку. Чиновнику принесли 2 миллиона рублей за «покровительство и попустительство»

Заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству попался с поличным на крупной взятке. Как сообщил 9 августа областной Следственный комитет, против Геннадия Борисова возбудили уголовное дело.

По данным СК, чиновник получил 2 миллиона рублей лично от генерального директора одной из коммерческих организаций. Взамен, как следует из материалов дела, обещал покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации городских объектов недвижимости.

«После получения указанных денег Борисов Г.А. задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным», – сообщили в СК.

В ближайшее время Геннадию Борисову предъявят обвинение и изберут меру пресечения.