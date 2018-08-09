Посольство России в США про новые санкции: Драконовские под надуманным предлогом

Посольство России в Вашингтоне назвало «драконовскими» новые санкции, введенные Госдепартаментом США против Москвы. Сообщение опубликовано 9 августа на сайте дипломатической миссии.

«8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России" в использовании химоружия», — говорится в сообщении.

О новых ограничительных мерах вечером 8 августа объявила представитель Госдепа Хизер Науэрт. Россию после дела Скрипалей обвинили в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».

Первый блок санкций вводится с 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, который разработали советские ученые.