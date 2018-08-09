Несовершеннолетний последователь Флориста прошелся с ножом по Московскому району. За два километра он напугал четверых

Цветочный магазин, салон красоты и продуктовую лавку посетил 16-летний житель Петербурга вечером 8 августа. Молодой человек с ножом вынудил расстаться с деньгами двоих из продавщиц, а вот девушки-флористки налетчика прогнали.

Как стало известно «Фонтанке», во время променада около пяти часов вечера 8 августа еще школьник по возрасту зашел в цветочный магазин на площади Конституции. В салоне находились две девушки, которых вид молодого человека с ножом не заставил подчиниться его требованиям. Из магазина он ушел ни с чем. Налетчик перешел Новоизмайловский проспект, прогулялся около километра в сторону парка Авиаторов и выбрал в качестве следующей точки салон красоты. Там возле кассового аппарата девушка из Азербайджана была одна, спорить с юношей она не стала и отдала ему выручку — тысячу рублей. Воодушевленный молодой человек нырнул по дворы и через полчаса возник возле магазина на Варшавской улице, пройдя еще около километра. Там у владелицы торговой точки он потребовал уже личные вещи. Из помещения злоумышленник ушел с сумкой потерпевшей, в которой лежали пять тысяч рублей и документы.

Пока несовершеннолетний петербуржец прогуливался по району, по его следам уже ехали оперативники уголовного розыска. Сейчас молодой человек находится в полиции и ждет обвинений по уголовному делу за разбой.

С середины февраля преимущественно в северных районах города по цветочным салонам и небольшим магазинам с ножом ходил Зуфар Гарифуллин, который получил прозвище Флорист. Он может быть причастен к 21 вооруженному нападению, пока обвинения ему предъявлены только по одному эпизоду.