Петербургская компания пыталась получить 15 зданий Минобороны в центре Москвы, но проиграла в суде

Попытка петербургского ООО «Теорема» отспорить у военных пятнадцать зданий в центре Москвы закончилась неудачно. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области накануне в иске отказал.

Представители «Теоремы» пытались оспорить в суде соглашение об отступном, которое компания заключила в июле 2013 года с подведомственным Минобороны Главным управлением обустройства войск (ГУОВ). По договору, «Теорема» вернула ГУОВ пятнадцать зданий, а взамен ГУОВ освободил петербургское ООО «Стройимпульс СМУ-1» от обязательств по займу в размере около 2,5 миллиарда рублей.

«Теорема» и «Стройимпульс СМУ-1» принадлежали скоропостижно скончавшемуся в январе 2013 года петербургскому строительному миллиардеру Сергею Амелину. «Строимпульс СМУ-1» исполнял крупные подряды военного ведомства. «Теорема» приобрела у ГУОВ оспариваемую недвижимость за 2,5 миллиарда рублей. Особенность сделки заключалась в том, что «Теорема» приобрела все 15 зданий на деньги, которые получила от «Стройимпульса» в качестве займа, а тот получил их в качестве аванса от Главного управления обустройства войск в рамках исполняемых государственных контрактов. Фактически, «Теорема» приобрела недвижимость Минобороны за его же деньги.

После смерти Сергея Амелина управляющим его имуществом стала бывшая вице-губернатор Петербурга адвокат Анна Маркова. Она назначила нового директора «Теоремы», который подписал с ГУОВ соглашение об отступном. Военные вернули здания себе, а «Стройимпульсу» «простили» долг как раз на те самые 2.5 миллиарда рублей. Попытка оспорить это соглашение в суде в случае успеха привела бы к тому, что ГУОВу пришлось бы отдать «Теореме» недвижимость, а находящемуся в состоянии банкротства «Стройимпульсу» изыскивать способ вернуть военным 2.5 миллиарда.

Напомним, ООО «Теорема» и ООО «Стройимпульс СМУ-1» сейчас принадлежат наследникам Сергея Амелина: его матери Елене Амелиной и двум ее несовершеннолетним внукам. В июле 2018 года суд привлек их всех к субсидиарной ответственности почти на 1 миллиард рублей в рамках процесса о банкротстве «Стройимпульса», но соответствующее определение пока не вступило в законную силу.