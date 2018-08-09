Из сектора Газа по Израилю выпустили 150 ракет. В ответ авиация поразила 140 целей

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Ситуация на границе Израиля с сектором Газа осложнилась в марте 2018 года. Мирный протест ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создан Израиль— перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. В мае новую волну протестов спровоцировало открытие посольства США в Иерусалиме.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.