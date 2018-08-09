Происшествия
Из сектора Газа по Израилю выпустили 150 ракет. В ответ авиация поразила 140 целей
Боевики признанной в ряде стран террористической группировки ХАМАС выпустили по Израилю около 150 ракет. Обстрел велся с территории сектора Газа, сообщила 8 августа в Twitter пресс-служба Армии обороны Израиля.
Сирены воздушной тревоги работали в 19 населенных пунктах. Большая часть ракет упала в пустынной местности. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 25 ракет.
В ответ израильская авиация нанесла удары по 140 военным объектам ХАМАС в Газе. Целями стали штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы, полигоны, а также фабрика по производству железобетонных конструкций.
Справка:
Ситуация на границе Израиля с сектором Газа осложнилась в марте 2018 года. Мирный протест ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создан Израиль— перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. В мае новую волну протестов спровоцировало открытие посольства США в Иерусалиме.
Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.