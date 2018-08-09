В США начали задерживать россиян по делу о крупном мошенничестве

Граждан России задерживают в США сотрудники ФБР. Изначально американская сторона уведомила российское Генконсульство в Нью-Йорке о четырех задержанных, позже поступили сведения о новых.

Как пишет 9 августа «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости, задержанным вменяют крупное мошенничество. ФБР сообщило их имена: Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.У четырех из них российское гражданство.

По данным Минюста США, Суверин был задержан 30 июля в Бостоне, 1 августа – Лисицкий, Ливадный и Тупикин, а Дедусев — 2 августа.

Генконсульство России в США в настоящий момент проверяет информацию о новых задержанных россиянах. Пока не сообщается, в чем именно их обвиняют и связаны ли они с делом о мошенничестве.

Ранее в США задержали гражданку России Марию Бутину. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.