18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +30
$ 63.59р
73.82р
08:41 09.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
09.08.2018 08:08
Печать

В США начали задерживать россиян по делу о крупном мошенничестве

Граждан России задерживают в США сотрудники ФБР. Изначально американская сторона уведомила российское Генконсульство в Нью-Йорке о четырех задержанных, позже поступили сведения о новых.

Как пишет 9 августа «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости, задержанным вменяют крупное мошенничество. ФБР сообщило их имена: Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.У четырех из них российское гражданство.

По данным Минюста США, Суверин был задержан 30 июля в Бостоне, 1 августа – Лисицкий, Ливадный и Тупикин, а Дедусев — 2 августа.

Генконсульство России в США в настоящий момент проверяет информацию о новых задержанных россиянах. Пока не сообщается, в чем именно их обвиняют и связаны ли они с делом о мошенничестве.

Ранее в США задержали гражданку России Марию Бутину. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!
ПАО «Группа ЛСР»
08.08.2018 15:39

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 15:03

«Победа» вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату
Петербургская недвижимость
07.08.2018 16:40

Свыше четверти миллиона человек купили квартиру в «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость» с момента основания в 1994 году помогла приобрести жилье свыше 260 000 семьям – это покупатели из 85 регионов России, более чем из 30 стран мира.
ГК «Эталон»
07.08.2018 13:01

Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о приобретении прав на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы
Петербургская недвижимость
07.08.2018 10:19

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья
ГК «Эталон»
06.08.2018 15:33

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота»
Группа компаний «ЦДС»
06.08.2018 15:32

Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.