Погибшие в Кабардино-Балкарии силовики были сотрудниками Росгвардии

Четверо погибших в горах Кабардино-Балкарии силовиков оказались сотрудниками местной Росгвардии. Во время плановых занятий на них сошла лавина. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росгвардии в ночь на 9 августа.

– Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих, – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, мужчины сорвались с пика Пушкин во время восхождения.