Палестинские боевики выпустили 70 ракет по Израилю

Израильские военные засекли с вечера среду пуски порядка 70 ракет из сектора Газа и перехватили 11 из них, сообщила армейская пресс-служба.

Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городе Сдероту, где реактивный снаряд попал в дом и были ранены по меньшей мере двое местных жителей, передает РИА Новости.

"К настоящему времени зафиксированы примерно 70 ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила 11 из них", — сказано в пресс-релизе.

Большинство ракет, по данным военных, упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба.

На обстрелы израильтяне отвечают авиаударами по объектам палестинских боевиков. Армейская пресс-служба сообщила, что в секторе Газа атакованы 12 целей, включая "крупный логистический центр", мастерские, производящие ракетное вооружение, шахта туннеля, завод бетонных конструкций, используемых боевиками при строительстве тайных подземных ходов.