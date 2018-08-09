Суд Венесуэлы разрешил задержать лидера оппозиции по делу о покушении на президента

Верховный суд Венесуэлы дал разрешение на задержание одного из лидеров оппозиции, депутата и бывшего председателя парламента Хулио Борхеса. Николас Мадуро ранее заподозрил его в причастности к покушению на себя.

Как сообщает Lenta.ru 9 августа, Борхесу выдвинуто обвинение в терроризме, финансировании терроризма и сговоре с целью преступления в связи с недавней попыткой покушения на Мадуро с помощью дронов.

Сам Борхес, находящийся в Колумбии, считает покушение на Мадуро постановкой с целью дальнейшего преследования и притеснения оппозиции. По делу о покушении на Мадуро задержаны 6 человек. Также задержаны несколько журналистов. Сообщается, что организаторы и исполнители опознаны. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».

Покушение на Мадуро было совершено 5 августа в Каракасе. Перед президентом Венесуэлы взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник. Лидер государства не пострадал. Организаторы атаки пообещали довести начатое до конца.