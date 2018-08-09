Зенитовец Шатов признан лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Олег Шатов признан лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на странице РПЛ в "ВКонтакте".

РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

За Шатова проголосовало 36,96% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (20,22%), третье – голкипер столичного "Локомотива" Маринато Гилерме (11,38%). Всего в голосовании приняло участие 32 431 человек.

Во втором туре РПЛ "Зенит" на своем поле победил тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Шатов отметился забитым мячом.