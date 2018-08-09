Великобритания поприветствовала новые антироссийские санкции

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приветствует новые антироссийские санкции США в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщает агентство Press Association.

"Соединенное Королевство приветствует эти дополнительные действия со стороны нашего союзника – Соединенных Штатов. Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа", – приводит агентство текст заявления премьерской канцелярии.

Ранее 8 августа Госдеп США сообщил о вводе новых санкций против России из-за якобы использования ею «Новичка» в целях отравления Скрипалей. 26 марта по этой же причине США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, который разработали советские ученые.