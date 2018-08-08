Четверо альпинистов-силовиков сорвались с пика Пушкин в Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии во время восхождения погибли четверо сотрудников правоохранительных органов.

Об этом 8 августа сообщет РИА Новости. Мужчины поднимались на пик Пушкина, но сорвались. По предварительным данным, не выжил никто. Сейчас выясняется, в каком ведомстве они проходили службу, сообщает агентству источник в силовых структурах республики.

В конце июля в горах КБР в ущелье Дых-Суу нашли тело петербургского туриста. Он совершал восхождение в одиночестве.