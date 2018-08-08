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08.08.2018 23:31
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Новые антироссийские санкции могут положить конец полетам «Аэрофлота» в США и прекратить торговые отношения

В администрации США раскрыли подробности новых антироссийских санкций, которые вступят в силу 22 августа. Об этом сообщает телеканал NBC News. Санкционный пакет состоит из двух блоков. Первый предполагает абсолютный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. До санкций разрешение на экспорт рассматривалось в индивидуальном порядке.

Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца. Он не будет введен при условии, если «Москва даст надежные заверения, что в будущем не станет применять химическое или биологическое оружие, а также согласится на "инспекции на месте" со стороны ООН». Если Кремль не сможет дать таких гарантий, Вашингтон может понизить дипломатические отношения, запретить «Аэрофлоту» летать в США, а также полностью прекратить товарооборот между странами.

Ранее 8 августа Госдеп сообщила о вводе новых санкций против России из-за якобы использования ею «Новичка» в целях отравления Скрипалей.  26 марта по этой же причине США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, который разработали советские ученые.

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