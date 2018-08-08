Главная свидетельница по делу об убийстве Бориса Немцова прошла в финал украинского конкурса красоты

Одна из подруг погибшего российского политика Бориса Немцова модель Анна Дурицкая вышла в финал конкурса «Мисс Украина Вселенная».

Об этом 8 августа сообщает агентство «Ura.ru». В общей сложности за право представить Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2018» соревнуются 18 девушек.

Анна Дурицкая – девушка, с которой политик Борис Немцов провел последний день своей жизни. Во время их совместной прогулки по Большому Москворецкому мосту 27 февраля 2015 года на оппозиционера было совершено вооруженное нападение, в результате которого он погиб. Сама модель проходила по делу об убийстве в качестве свидетеля.

На суде она рассказала, что познакомилась с Немцовым в 2012 году в Турции. Позднее он спонсировал ее, в том числе купил квартиру в Киеве. Дурицкую могли использовать для слежки за политиком. Вечером 27 февраля при ней был телефон с чипом (маячком), который она выбросила в мусорный бак после совершенного покушения.