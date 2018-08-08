Дипломаты займутся расследованием нападения на российских журналистов в Греции

Генеральное консульство РФ в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак". По версии греческого клуба, инцидент перед стартовым свистком был спровоцирован неприличным жестом одного из представителей СМИ в адрес фанатов местной команды.

"В связи с сообщениями в ряде российских СМИ об имевших место в г. Салоники нападениях на российских граждан в преддверии футбольного матча "Спартак" – ПАОК информируем, что Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с греческими правоохранительными органами, – говорится в сообщении генконсульства РФ в Фейсбуке. – К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан. Проверяем информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча".

Матч завершился поражением российской команды со счетом 2:3. Ответная игра пройдет в Москве 14 августа.