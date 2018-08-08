Госдеп США сообщил, когда антироссийские санкции из-за «Новичка» вступят в силу

Госдеп США объявил о дате вступления в силу санкций против России из-за якобы использованного ею химоружия в Солсбери. Новые ограничения вступят в силу 22 августа.

"После истечения 15-дневного периода с момента уведомления Конгресса эти санкции вступят в силу, соответствующее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре предположительно 22 августа 2018 года", — говорится в сообщении, передает CNBC.

При этом Госдеп уточняет, что новые ограничения вводятся в связи "использованием агента нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери против граждан РФ в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия.

Санкции еще не вступили в силу, а рубль уже стремительно падает. Доллар по отношению к российской валюте вырос до уровня 2016 года и стоит 8 августа 63,59 рублей.