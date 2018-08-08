В Петербурге священника-гея оштрафовали на 170 тысяч рублей за участие в ЛГБТ-акции

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал священника Александра Хмелева на 170 тысяч рублей за участие в акции «Санкт-Петербург Прайд» на Дворцовой 4 августа. Об итогах судебного заседания 8 августа сообщил правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

Идрисов рассказал, что заседание длилось 9 часов и закончилось глубоко за полночь. Суд признал священника виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России.

При этом адвокаты указали судье на ряд нарушений в материалах дела, в том числе отсутствие протоколов о задержании и доставлении Хмелева в отдел полиции. Напомним, 6 августа Хмелева задержали в столовой после того, как он не явился в суд. В тот же день Московский районный суд рассмотрел дело другого задержанного Вячеслава Верещагина. Его суд оштрафовал на 150 тысяч рублей.

Александр Хмелев — открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин. Его и других активистов задержали в минувшую субботу на Дворцовой площади Петербурга во время ЛГБТ-акции. В тот день полиция задержала 30 человек.