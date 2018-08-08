СКА стал чемпионом предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Петербуржцы выиграли все матчи

Победой завершился для хоккейного клуба СКА предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Петербургская команды выиграла все четыре матча. Друг за другом были обыграны ХК «Сочи» (4:1), «Куньлунь Ред Стар» (5:0), «Локомотив» (3:1) и «Ак Барс» (4:0).

Напомним, что действующим обладателем Кубка Гагарина является казанский «Ак Барс». СКА в плей-офф-2018 дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА.

Ранее «Фонтанка» писала об обмене между СКА и ЦСКА, в результате которого петербургский клуб получил талантливого 22-летнего нападающего, а также сэкономил почти 100 млн рублей. Всего же в это межсезонье армейцы с Невы ужали свой бюджет уже на 1 млрд рублей. Ничего удивительного, ведь примерно в ту же сумму клуб впервые за пять лет ушел в убыток.