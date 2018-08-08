Фанаты ПАОК ограбили и избили российских журналистов во время матча со «Спартаком»

Нападение на российских журналистов произошло во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК (Салоники, Греция) – «Спартак» (Москва) 8 августа в Салониках. Как сообщает «Чемпионат.com», российские СМИ атаковали фанаты греческого клуба.

Агрессивно настроенные греческие болельщики под угрозой избиения отбирали у журналистов личные вещи и деньги. Также хулиганы пытались отнять у них аккредитации. Отмечается, что таким образом пострадали сразу несколько представителей отечественных СМИ. В их числе работники телеканала «Матч ТВ».

Sport24 передает, что нескольким журналистам все-таки досталось по лицу. Полиции и стюардам удалось остановить нападавших.

В греческом клубе заявили, что россияне сами провоцировали болельщиков.

«Небольшой эпизод имел место, когда российский журналист, проходящий мимо фанатов, ответил им с помощью жеста. Были приняты необходимые меры безопасности, и конфликт закончился», – сообщает официальный твиттер ПАОК.

Отметим, что до 29 минуты «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге уступил ПАОКу 2:3. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.