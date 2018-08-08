Как клуб Ротенберга уехал в Сочи, чтобы победить "Зенит". Пока второй

Большой футбол вернулся на стадион «Петровский», который только привыкает к жизни без «Зенита»: возвращение не помогло Александру Горшкову уйти от пятого подряд поражения на старте. Отдел спорта «Фонтанки» сходил на игру «Зенит-2» - «Сочи» и рассказывает о самом главном.

Автор: Елена Постникова / ФК «Зенит»

Если вы пропустили, докладываем: июне в системе «Зенита» случилась менеджерская рокировка: Константин Зырянов со своим штабом перешел в молодежную команду, Александр Горшков из молодежки – на место Зырянова в «Зенит-2». Старт в Футбольной Национальной Лиге Горшкову откровенно не удался: вторая команда петербургского клуба последовательно проиграла «Тамбову», «Чертаново», «Лучу» и «Томи».

В 5-м туре на бывшую родину приехал клуб «Сочи» из города «Сочи»: еще в мае это команда называлась «Динамо» и играла в Петербурге. Переезд на юг в июне выглядел предельно логичным: так у стадиона «Фишт» после чемпионата мира появлялся полноценный хозяин.

Судьба же «Динамо» многострадальна: основанный аж в 1922 клуб расформировывали в 1954 году и неоднократно в 21 веке. Последние 2 года под крылом Бориса Ротенберга позволили задуматься было о неактуальности скандирования «один город – одна команда», но случился упомянутый переезд в «Сочи» и переименование, и «Динамо» пропало окончательно. Петербургские болельщики повозмущались, но за шумом домашнего чемпионата мира их не услышали. Тем не менее, по словам источников «Фонтанки», на предматчевом совещании делегат матча Максим Шаров отдельно отмечал, что нужно сохранять бдительность и произнес чеканную формулировку: «прошу предусмотреть возможность прихода и выражения несогласия болельщиков «Динамо», недовольных переездом клуба в Сочи».

Матч оказался на основном поле «Петровского» благодаря, как это часто бывает, телефонному звонку. «Фонтанка» уже писала, что «Зенит» съезжает с острова, который в начале 18 века принадлежал Петру I. При этом молодежная команда и «Зенит-2» пока продолжат играть на Малой Спортивной Арене: на территории Академии «Зенита» идет ремонт главного стадиона, и проводить матчи ФНЛ там можно будет только с весны 2019 года (молодежная команда по нынешним планам будет играть на территории базы). По словам собеседников «Фонтанки» незадолго до матча в «Зенит» позвонил сам Борис Ротенберг и предложил сыграть на главной арене «Петровского»: «Сочи» играет на естественных полях, и переход на синтетическое покрытие МСА не входил в планы команды. Сейчас цена одного матча – 2 миллиона рублей, и «Сочи» с «Зенитом» поделили эти расходы пополам (к слову, билеты на матч стоили по 250-350 рублей).

Футболисты «Динамо» начали без раскачки: уже на 2 минуте после дикой ошибки капитана «Зенита-2» Томаса Рукаса счет открыл Максим Барсов. Он же после блестящего выхода два в одного на 7 минуте удвоил преимущество.

Пока футболисты Горшкова пытались прийти в себя, на трибунах собирался весь свет футбольного Петербурга. В Мавзолее «Петровского» за матчем наблюдали главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков и заместитель спортивного директора «Зенит» Вячеслав Малафеев, рядом с ними болтали директор Академии «Зенита» Анатолий Давыдов и в прошлом генеральный директор клуба Александр Поваренкин, на трибунах в тени сидели Зырянов, старший селекционер Академии Сергей Гордеев и еще один заместитель спортивного директора Оресто Чинквини. Сам новый спортивный директор Хавьер Рибалта прибыл незадолго до начала первого тайма и после определенных перемещений нашел-таки путь в ложу для почетный гостей. В прошлом главному тренеру «Зенита-2» Владиславу Радимову перед игрой помахал некогда вратарь петербургской команды Дмитрий Бородин: Бородин тренировал вратарей «Динамо» с момента последнего перезапуска в 2015 году и вместе с командой переехал в Сочи. Зырянов, осмотрев трибуны, цинично отметил: «Вчера на молодежку против «Барселоны» побольше пришло».

Атмосфера на стадионе предательски напоминала минорные 90-ые: на трибунах было откровенно пусто – максимум 300 человек, плюс в фанатском секторе расположился 51 болельщик, которых в пустой чаше было слышно очень хорошо.

Прийти в себя футболисты «Зенита-2» так и не смогли: на 25 минуте в ворота Никиты Гойло был назначен пенальти, который игрок «Сочи» не реализовал: сильно выше. Рассмотреть, кто это был, было сложно, но на помощь пришел все тот же Зырянов: как оказалось промазал Анзор Саная, а мы обещали указать в качестве соавтора текста главу зенитовской молодежки. Впрочем, Саная свой мяч забил после подачи углового на последней минуте первого тайма.

Во втором тайме характер игры не изменился: у игроков «Зенита-2» совсем не получалось что-то придумать на последней трети поля, тем не менее на 65 минуте после трех жестких стыков и удара по тестикулам Илья Воробьев один гол отквитал. От статистического разгрома уйти не вышло: на 79 минуте в ворота Гойло опять был назначен 11-метровый. Со скамейки «Сочи» раздался громкий крик главного тренера гостей Дмитрия Точилина: «Бура, ты!». Никита Бурмистров был точен с точки и оформил итоговую разницу в счете: +3.

Игра против финалиста прошлого Кубка России курского «Авангарда» пройдет 12 августа на МСА, и злые языки после матча против «Сочи» язвительно шутили: возможно, после 6 поражения последуют изменения в штате. Больно это писать, но в настоящий момент «Зенит-2» не выглядит коллективом, который может помочь главной команде боеспособными кадрами. Ей тоже играть на следующей неделе на «Петровском», только уже совсем без зрителей.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»