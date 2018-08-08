Новым премьером Словакии может стать отставной комик

В прошлом актер-пародист и жупан (мэр) маленького городка Камник Марьян Шарец может стать главой правительства Словении.

Об этом 8 августа сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Борута Пахора, который провел встречу с кандидатом.

Марьян Шарец заручился поддержкой пяти левых парламентских партий, которые отдали ему 43 подписи. Для избрания ему не хватает еще трех депутатских подписей.

Ранее мандат на формирование кабмина получал лидер победившей на выборах Словенской демократической партии (SDS), дважды бывший премьер-министр Янез Янша. Однако в конце июля он сообщил Пахору, что ему не удается собрать большинство в 46 голосов.

Если Шареца все-таки изберут, то он станет самым молодым премьером в истории Словении. Также государством впервые будет управлять правительство меньшинства.

Кандидат на пост главы 13-го по счету правительства Словении – выпускник люблянской Академии театра, радио, кино и телевидения. На местном звездном Олимпе он – пародист, изображающий в основном политиков. Он настолько вжился в роль бонзы, что в 2010 году сам ушел в политику, избравшись на должность мэра Камника. Затем, в 2017 году, Шарец выдвинул свою кандидатуру на пост президента, но проиграл во втором туре Боруту Пахору с небольшим отрывом.