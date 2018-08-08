МИД РФ заявил о бесполезности блока НАТО после случайного пуска ракеты в Эстонии

В Twitter МИД России прокомментировали инцидент со случайным пуском ракеты с истребителя НАТО над Эстонией.

"Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный", — говорится в посте, опубликованном вечером 8 августа.

Накануне испанский истребитель Eurofighter Typhoon, входящий в состав миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии, по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM над южной частью Эстонии. По предварительной информации, она упала в безлюдном районе природного заповедника Эндла. По другим данным, она могла упасть в России.

У стран Балтии нет самолетов, пригодных для воздушного патрулирования, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются на литовском аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Там дислоцированы истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании и F-16 ВВС Португалии. Испанских пилотов отстранили от несения боевого дежурства в Эстонии.