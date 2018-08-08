Россия дала Украине угля. И стала крупнейшим поставщиком

Россия стала крупнейшим поставщиком каменного угля на Украину. Импорт угля и антрацита из РФ увеличился до 62%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные украинской фискальной службы.

Lenta.ru сообщает, что начала 2018 года, Киев импортировал российского угля на сумму 1,1 миллиарда долларов. За весь 2017 год Украина купила у России угля на 1,5 миллиарда долларов.

Вторую и третью позицию среди поставщиков заняли США (доля импорта около 31%) и Канада (около 2,5%).

В 2017 году на Украине был введен режим энергетического ЧП из-за дефицита антрацита. Поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик были полностью прекращены из-за организованной Киевом транспортной блокады. Украина начала закупать уголь из третьих стран, включая ЮАР и США.

Несмотря на крупные поставки российского угля, украинские власти хотят прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией по политическим причинам.