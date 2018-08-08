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Происшествия
08.08.2018 21:22
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Рождённый в небе между Симферополем и Петербургом Ваня чувствует себя хорошо

Пассажиры и бортпроводницы помогли появиться на свет новому человеку. Человек не дождался земли и решил заявить о себе на борту самолёта.

Рождённый в небе между Симферополем и Петербургом Ваня чувствует себя хорошо

Экстремальные роды принимали сотрудницы авиакомпании «Россия» 8 августа. Мальчик родился в бизнес-классе самолёта «Симферополь — Петербург». Пассажирка подкинула задачку бюрократическим конторам, которым ещё придётся определить, какой город поставить в свидетельстве о рождении. Ведь географически ребёнок появился в небе над Ростовской областью. 

У первого выхода в аэропорту «Пулково» вечером 8 августа толпились телекамеры. У выходящих с чемоданами и южным загаром журналисты интересуются: «Не из Симферополя?». 

Рейс SU 6888 авиакомпании «Россия», следовавший из Симферополя в Петербург, прибыл в Пулково с двухчасовым опозданием. Над Ростовской областью пилоты приняли решение о вынужденной посадке, а когда самолёт оказался в аэропорту "Платов", то на его борту уже стало на одного пассажира больше.

Старший бортпроводник Людмила Никулина в авиации работает семь лет, подобная ситуация в её рейсе случилась впервые. Ещё при наборе высоты в Симферополе пассажирка Ирина пожаловалась на боль в животе. Оказавшиеся на борту медики определили —  начались роды. Новость стала сюрпризом как для Ирины, так и для её шестилетней дочери. Прибавления в семействе ожидали осенью.

Елена Ваганова

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В бизнес-классе, где летела беременная, оказались свободные места. Пересаживать её или других пассажиров не стали. Бортпроводницы разложили кресла для удобства, а пилоты приняли решение об экстренной посадке. Но пока самолёт снижался над Ростовской областью, на свет появился мальчик.

«Это всё очень быстро прошло, 40-45 минут», — рассказывает Людмила Никулина

«Роды были стремительные. Это была внештатная ситуация, но мы, как и кабинный экипаж, сохраняли спокойствие и выполняли все действия. Ведь самое главное — не придаваться панике», —  добавляет бортпроводница Виктория Лонкина.

«Ирина во время родов не издала ни одного звука. Она держалась молодцом», — вспоминает сотрудница «Аэрофлота» Екатерина Белухина.

Роженице помогала команда из трёх бортпроводниц. Они признались, что хоть и проходили необходимую подготовку, как теоретически, так и на практике (тренировались на макете), но всё-таки больше занимались малышом. А помогли пассажиры.

 

«Было двое медиков, и мы участвовали в срочных родах... Это не мой профиль. Я врач общей терапевтической специальности. Эта чрезвычайная ситуация, которая закончилась благополучно», —  поделилась пассажирка Мария.

На фоне эмоциональности ситуации она выглядит слишком спокойно и даже немного отстранённо. «Просто выполняла свою работу», — произносит она и спешит укрыться от телекамер.

О том, что роды прошли благополучно, пилоты объявили по громкой связи. Пассажиры «Боинга-777»  поддержали радостную новость аплодисментами. Самолёт приземлился в Ростове-на-Дону около двух дня. Маму Иру и новорождённого Ваню забрали в больницу. Вес мальчика – килограмм и 900 граммов, его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Спустя два часа рейс отправился в Пулково. Когда бортпроводницы заканчивают рассказ и собираются уходить, одна из слушательниц вздыхает и улыбается. Она на 36 неделе беременности, и ей ещё предстоит два часа лететь в Мурманск. 

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