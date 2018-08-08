Смольный узнает, как развивать яхтенный, деловой и медицинский туризм за 20 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга выбрал подрядчиков для разработки концепций развития делового, медицинского и яхтенного туризма до 2030 года, следует из данных портала госзакупок 8 августа.

Конкурсы были объявлены в конце июня и начале июля. Их общая сумма составляла 33,7 млн рублей. Но в итоге подрядчики согласились выполнить работу за сумму, в полтора раза меньшую.

Так, Санкт-Петербургский государственный университет, получивший право на исследование конгрессно-выставочной инфраструктуры, снизил исходную цену с 9,7 до 7,3 млн рублей. Академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, которой Смольный доверил изучить инфраструктуру яхтенного туризма, сделает это за 9,5 млн вместо 12,6 млн начальной цены. Право разработать схему размещения санаториев и баз отдыха получила компания «Интелмедиа». Она снизила цену в четыре раза — с 11,4 до 2,8 млн рублей.

Своих подрядчиков комитет попросил сделать анализ имеющихся специализированных средств размещения (SPA-отели, санатории, детские лагеря, базы отдыха и т.п.), конгрессно-выставочных центров и яхт-клубов в Петербурге и России за последние три года. В частности, определить их целевую аудиторию, спектр услуг, цены.

Также им предстоит изучить заграничный опыт. Например, оценить, как развивался яхтенный туризм в Финляндии, Эстонии, Швеции, Латвии, Литве, Дании, Польше и Германии с 2008 года. Для плана развития санаториев и баз отдыха – изучить пять разных стран со схожими с Петербургом климатическими условиями.

Подрядчикам также придется дать отчет о туристическом рынке Ленобласти и сказать, насколько соседний регион может конкурировать с Петербургом.

От аналитиков ждут также конкретных предложений по изменению законодательной базы. Для этого им придется опросить представителей бизнеса, экспертов и самих туристов. На сами работы Смольный отвел подрядчикам три месяца.