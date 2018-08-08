«Фонтанка» за 60 секунд – 8 августа

Вы, наверное, думаете, что торговать пышками едва ли не выгоднее, чем строить человейники в Шушарах? А культовая пышечная на Большой Конюшенной остаётся убыточной и может сгинуть в 2019 году. Но старушки-хозяйки знают выход.

Компания, которая строит две станции метро в Петербурге, задолжала миллиард рублей. Теперь ее из-под земли достанут.

Дело «гатчинской рукописи Руссо» закрыто. Мы спросили филолога.

Фильм «Гараж» сегодня назывался бы ТСЖ. Но собрать актеров удалось бы не сразу.

Настоятель Сампсониевского монастыря покаялся за смертельную аварию. Себя считает невольным участником.

А вот рэперу, сбившему насмерть пешехода на Каменноостровском, покаянием не отделаться.

Фестиваль современного танца Open Look – не только про танцы. Даём инструкцию по применению.