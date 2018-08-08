Похоже на формальное объявление войны: как самые жесткие американские санкции ударят по российским банкам и их клиентам

Внутри России расчеты по отечественным картам. Поездки за границу —с наличной валютой. А за нефть примем оплату в юанях. Как изменится жизнь, если вступят в силу новые санкции США против банков. Эксперты еще думают, а рубль уже все понял.

Василий Шапошников/Коммерсантъ

Во вторник стали известны очередные подробности «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» – нового законопроекта об антироссийских санкциях. Выяснилось, что в нём все-таки есть запрет для российских госбанков на операции в США, что может вызвать для них и миллионов их клиентов паралич безналичных платежей в долларах. По мнению экспертов, это больше похоже на объявление войны, чем на политическое давление.

В экономической части предложения сенаторов прописан запрет на операции в США и замораживание активов семи банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

В них самих весь вторник ситуацию не комментируют.

По словам Сергея Кучина, старшего персонального брокера «БКС брокер», если этот пункт санкций будет принят в том виде, в котором его внесли в конгресс на рассмотрение, фактически это будет означать изоляцию России и бизнеса от долларовых расчетов.

«На фондовом рынке уже чувствуют на себе давление акции финансового сектора (Сбербанк -4,2%, ВТБ -2,0%), идут агрессивные распродажи ОФЗ. Так как основной бизнес делает расчеты через госбанки, то и он ощутит на себя влияние санкций, а это почти все экспортеры», – добавил Кучин.

Курс доллара за короткое время вырос на 1,5 рубля, а евро почти на 2, после чего рубль продолжил падение. И это законопроект даже не был рассмотрен.

Фатальные последствия

– Запрет на проведение транзакций в долларах при расчетах с контрагентами через корсчета американских банков приведет к практически полной невозможности таких расчетов по большинству контрактов с российским компаниями, так как подобные операции изначально ведутся именно через американские кредитные учреждения, что не только приведет к прямым финансовым потерям и возникновению фактических проблем в расчетах по контрактам, но и нанесет существенный репутационный ущерб, – считает Алексей Коренев, аналитик «Финам».

Как следствие, по его словам, начнется, неизбежный отток инвестиций из России. Значительная часть международных контрактов окажется под угрозой срыва из-за невозможности или затрудненности расчетов по ним. Возникнут проблемы и с погашением кредитов, номинированных в долларах, а также иных платежей, которые так или иначе осуществляются через американские банки.

По словам Тимура Нигматуллина, аналитика «Открытие Брокер», расчеты внутри страны из иностранных платежных систем придется перевести на карты МИР, которые за рубежом работать не будут. А валюту для поездок за пределы России придется менять за наличные в кассах.

Больше пострадают экспортеры. В первую очередь нефти. Коллапса не будет, но, по словам Нигматуллина, проблема заключается не в том, что нельзя будет рассчитываться в долларах, а какая стоимость будет у альтернативы.

«Если нам запретят продавать нефть в долларах, мы вынуждены будем реализовывать её либо в юанях, либо в евро, либо в рублях. И любой из этих вариантов будет гораздо менее выгодным для России — риски для контрагентов, сложности в расчетах, меньшая ликвидность. Нужно будет снижать цену, чтобы это компенсировать, – отметил аналитик. – Мы на ровном месте обвалим поступление валютной выручки.

По словам аналитика Евгения Когана в результате экономический рост, который мы и так ощущаем на уровне статистической погрешности, остановится полностью. И перейдет в депрессию и рецессию. Подготовиться к этому компании не смогут.

– Основная масса соглашений между российскими и иностранными корпорациями предусматривает расчеты в американской валюте и запрет на использование корсчетов американских банков сделает расчеты по этим контрактам и кредитам просто невозможными, – отметил Коренев.- Но именно этот факт является наиболее существенным аргументом, играющим против принятия предложенного законопроекта в том виде, в каком он выдвинут сейчас.

Вряд ли введут

В том виде, в каком новый пакет санкционных мер представлен в Конгресс республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами, вряд ли пройдет и, вероятней всего, будет или существенно урезан, или значительно смягчен, считают опрошенные «Фонтанкой» эксперты.

– Если вчитаться в документ, то создается впечатление, что Россия выглядит там лишь поводом, а основной целью – Дональд Трамп,- отметил Коренев.- Так как большая часть ужесточений содержит в себе требования именно к президенту США по части введения единой системы контроля за соблюдением уже введенных санкций, создания новых структур, осуществляющих реализацию санкционных мер и ограничивающих полномочия президента в части контактов по этим вопросам с Россией.

Тимур Нигматуллин отметил, что это очень жесткие санкции и в таком объеме они реализовывались только против Ирана и по согласованию с ООН. Эти же ограничения способны нанести вред и самим американским компаниям, имеющим действующие контракты с российскими контрагентами, и этот факт однозначно будет использован лоббистскими структурами чтобы если не отменить, то хотя бы существенно смягчить предлагаемые пактеты санкционных мер.

По мнению старшего аналитика БКС Сергея Суверова, против может выступить банковский комитет Конгресса США с учетом возможных потерь американских банков от этой меры.

– Я не очень думаю, что этот законопроект пройдет. В текущей версии его можно рассматривать чуть ли не как казус белли (формальный повод для объявления войны) и все это понимают, – резюмировал Евгений Коган. – Документ внесла группа наиболее реакционно настроенных к России сенаторов. Но есть более реалистичные люди, которые понимают, что нельзя никого загонять совсем уж в угол и пытаться поставить, извините, раком, одну из крупнейших в мире ядерных держав.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»