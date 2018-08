Основателя WikiLeaks хотят допросить в конгрессе США по делу о вмешательстве России в американские выборы

Комитет по разведке сената США вызвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Об этом 8 августа сообщается в аккаунте WikiLeaks в Twitter.

Письмо было доставлено через посольство США в Лондоне. Юристы WikiLeaks сейчас размышляют над предложением. Американские сенаторы предлагают Ассанжу самому выбрать время и место закрытого опроса.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq