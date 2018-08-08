Основателя WikiLeaks хотят допросить в конгрессе США по делу о вмешательстве России в американские выборы
Комитет по разведке сената США вызвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Об этом 8 августа сообщается в аккаунте WikiLeaks в Twitter.
Письмо было доставлено через посольство США в Лондоне. Юристы WikiLeaks сейчас размышляют над предложением. Американские сенаторы предлагают Ассанжу самому выбрать время и место закрытого опроса.
BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq— WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г.
Отметим, в США Ассанжа обвиняют в раскрытии секретной информации на сайте WikiLeaks. С 2012-го года от преследований он скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.
Позже Ассанжа обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах, дело было прекращено в мае 2017-го.
Справка:
Напомним, что противники действующего президента США считают, что он занял президентское кресло благодаря российскому вмешательству в выборы. В частности, в Америке полагают, что российские хакеры, за которыми якобы стояли офицеры ГРУ Минобороны, могли взломать компьютеры нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в конгресс (DCCC). В США создана специальная группа следователей под руководством прокурора Роберта Мюллера, которая занимается этим вопросом. Во время встречи президентов России и США в Хельсинки Владимир Путин отверг все обвинения о влиянии российской стороны на волеизъявление американцев.