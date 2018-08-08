ГАТИ требует открыть вантовый мост, пока идёт ремонт на Володарском

Закрытие движения, пусть и частичное, на двух соседних мостах через Неву – это слишком для одного перегруженного транспортом района. Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга потребовала от ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ответственного за КАД, приостановить работы по ремонту дорожных покрытий Большого Обуховского моста (вантового) и обеспечить свободный проезд транспорта – до окончания ремонта дороги на Володарском мосту. Об этом 8 августа заявляет пресс-служба ГАТИ.

Как отмечается в пресс-релизе, сроки ограничения движения транспорта по Володарскому мосту (по данным ГАТИ, с 6 по 19 августа) были согласованы инспекцией с учетом окончания дорожного ремонта на вантовом мосту. Упрдор сообщил ГАТИ, что работы должны завершиться 6 августа.

«Нарушение ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сроков производства работ по дорожному ремонту Большого Обуховского моста способствовало возникновению сложной дорожно-транспортной ситуации в городе», – подчёркивает ГАТИ.

Действительно, в соответствии с пресс-релизами Упрдора, на вантовом мосту в настоящее время устраняют колейность. В связи с этим с 31 июля по 6 августа закрывали две левые полосы на внешнем кольце, а сейчас, на период с 5 по 12 августа, закрыты две левые полосы на внутреннем кольце. В данный момент пробка из-за этого ограничения начинается от Мурманского шоссе.

Пробка, стоящая на КАД в противоположном направлении почти от Софийской улицы, связана с ограничениями из-за ремонта асфальтобетонного покрытия на участке внешнего кольца с 86-го по 91-й километр, между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе. Там закрыты третья и четвёртая полосы.

Закрытие полосы на Володарском мосту уже не первый день «помогает» возникновению транспортного коллапса в Невском районе. При этом автомобилисты знают, что пробка на внутреннем кольце перед вантовым мостом, как правило, тянет за собой затор на Народной и Ивановской улицах. Сейчас «бордовые» пробки наблюдаются на Народной и Ивановской, а также на пересекающих их набережных Невы и улицах. Скорость движения в них «Яндекс.Карты» оценивают в 2–3 км/ч – в два раза медленнее пешеходной. Ремонт Володарского моста продлится до 26 августа, но уже с 20-го числа ограничивать движение не будут.

При этом с 11 августа на вантовом мосту планируется вводить новые ограничения – закрытие двух полос на внешнем кольце. Устранение колейности на внутреннем кольце к тому моменту уже должно завершиться, и начнутся работы по замене деформационного шва.