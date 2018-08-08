Божьи знаки для архимандрита Шкредя

Настоятель Сампсониевского собора уже попадал в аварию на своем автомобиле и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил. Под Саратовом его BMW X5, избавленный от роковых госномеров, насмерть сбил женщину.

Михаил Шкредь, фото - Роман Пименов/Интерпресс

Аркадакский райсуд Саратовской области отправил под домашний арест 24-летнего выпускника Санкт-Петербургской духовной академии, гражданина Украины Марьяна Романцова. Ему предъявлено обвинение в смертельном нарушении ПДД. В салоне находился владелец иномарки, настоятель Сампсониевского собора Михаил Шкредь. Себя он считает невольным участником трагедии, хотя тоже не прочь полихачить.

«С большой сердечной болью пишу эти строки, чтобы выразить вам соболезнование и сочувствие в связи с внезапно постигшим вас горем – потерей дорогого человека». Так отец Серафим (в миру Михаил Шкредь) начал письмо родным и близким 35-летней Ольги Саютиной. На трассе под Саратовом утром 4 августа она ехала в качестве пассажира «Лады Калина», на которую со встречной полосы выскочил BMW X5 с госномерами А587МР178. Саютина погибла на месте.

«Конечно, никакими словами и действиями невозможно утешить вас или ободрить, близкого вам человека уже не вернуть. Он ушел в вечность. К Богу. Авария разделила вашу жизнь, а вместе с ней и мою, на «до» и «после». К сожалению, я стал невольным участником этого события, поскольку находился как пассажир вместе с водителем в принадлежащем мне автомобиле, когда совершал паломничество по святыням Саратовской области», – продолжил публичную исповедь Шкредь.

Владельцем черного BMW X5 с мощностью двигателя 306 лошадиных сил священнослужитель стал ровно три года назад, 6 августа 2015-го. На приобретенную в Москве машину выдали государственные регистрационные знаки Р...ОК777. Но отец Шкредь вряд ли суеверен.

Покупка состоялась через несколько месяцев после резкого взлета карьеры архимандрита. Из Мордовии, вотчины нынешнего главы Санкт-Петербургской епархии Варсонофия, Михаил Шкредь был почетно вызван и награжден должностью ключаря Исаакиевского собора – третьего по величине храма в мире, как писал диакон Андрей Кураев.

BMW Михаила Шкредя в 2016-2017 годах примелькался сотрудникам ГИБДД. Священника штрафовали за вызывающую парковку, превышение скорости и опасные маневры.

Год назад, 15 июля 2017-го, автомобиль Михаила Шкредя в Петербурге въехал в стоящее транспортное средство, следует из информации ГИБДД, и получил повреждения. Пересаживаться с BMW на более покладистое авто священник не стал, но от номеров избавился, сменив их на серию А...МР.

В августе 2018 года Шкредь устроил турне по святым местам. Лично он называет это частным паломничеством, но его дорога совпадает с путешествием петербургского митрополита Варсонофия (Анатолий Судаков).

1 августа Шкредь и Судаков проводят богослужение в нижегородском Дивеево. 2-го настоятель Сампсониевского собора добрался до расположенного южнее Саранска. 3 августа обоих видят в Пензе, о чем свидетельствует фотоотчет местной епархии. 4 августа машина Шкредя вылетела на встречную полосу на дороге Балашов – Ртищево у села Малиновка. Это малая родина Варсонофия. В тот же день он посетил местное кладбище.

Совпадение маршрутов вызвало конспирологическую версию о совместных передвижениях Шкредя и Судакова в BMW. Но официально она опровергается.

В момент смертельной аварии за рулем сидел 24-летний выпускник Санкт-Петербургской духовной академии Марьян Романцов. Он гражданин Украины. В Россию перебрался из закарпатского Мукачево в 2015 году с целью : "учиться".

Романцов зарегистрирован по адресу петербургской академии на набережной Обводного канала, 17. После задержания и возбуждения уголовного дела следователю Краснощековой из МВД города Аркадак пришлось нелегко. Авария наделала шуму, отпускать будущего представителя РПЦ на подписку было не с руки. Иностранное гражданство и отсутствие регистрации в Саратовской области располагали к заключению под стражу.

Но следователь проявила милосердие. В Аркадакский райсуд привезла ходатайство о домашнем аресте Романцова и приобщила к нему, как сообщил «Фонтанке» председатель суда Павел Мозгунов, договор коммерческого найма жилого помещения в Аркадаке, заключенный с обвиняемым.

Павел Мозгунов ходатайство удовлетворил, хотя защита предлагала внести залог за Романцова. Он отправлен в съемную квартиру на два месяца. Михаил Шкредь проходит по делу свидетелем, уточняет Санкт-Петербургская епархия.

«У Господа все живы, у Него нет мертвых. И душа Ольги там, на Небесах, жива и видит нас. Как бы ни было вам тяжело, от всего сердца прошу вас простить меня и моего водителя!» – призывает священник родственников Ольги Саютиной. Он готов оказать им посильную помощь, заверили в епархии.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»