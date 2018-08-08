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Происшествия
08.08.2018 18:59
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Божьи знаки для архимандрита Шкредя

Настоятель Сампсониевского собора уже попадал в аварию на своем автомобиле и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил. Под Саратовом его BMW X5, избавленный от роковых госномеров, насмерть сбил женщину.

Божьи знаки для архимандрита Шкредя

Михаил Шкредь, фото - Роман Пименов/Интерпресс

Аркадакский райсуд Саратовской области отправил под домашний арест 24-летнего выпускника Санкт-Петербургской духовной академии, гражданина Украины Марьяна Романцова. Ему предъявлено обвинение в смертельном нарушении ПДД. В салоне находился владелец иномарки, настоятель Сампсониевского собора Михаил Шкредь. Себя он считает невольным участником трагедии, хотя тоже не прочь полихачить.

на заднем плане - Марьян Романцов
на заднем плане - Марьян Романцов
скриншот с сайта spbda.ru

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«С большой сердечной болью пишу эти строки, чтобы выразить вам соболезнование и сочувствие в связи с внезапно постигшим вас горем – потерей дорогого человека». Так отец Серафим (в миру Михаил Шкредь) начал письмо родным и близким 35-летней Ольги Саютиной. На трассе под Саратовом утром 4 августа она ехала в качестве пассажира «Лады Калина», на которую со встречной полосы выскочил BMW X5 с госномерами А587МР178. Саютина погибла на месте.

vk.com/sampsonysobor

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«Конечно, никакими словами и действиями невозможно утешить вас или ободрить, близкого вам человека уже не вернуть. Он ушел в вечность. К Богу. Авария разделила вашу жизнь, а вместе с ней и мою, на «до» и «после». К сожалению, я стал невольным участником этого события, поскольку находился как пассажир вместе с водителем в принадлежащем мне автомобиле, когда совершал паломничество по святыням Саратовской области», – продолжил публичную исповедь Шкредь.

Владельцем черного BMW X5 с мощностью двигателя 306 лошадиных сил священнослужитель стал ровно три года назад, 6 августа 2015-го. На приобретенную в Москве машину выдали государственные регистрационные знаки Р...ОК777. Но отец Шкредь вряд ли суеверен.

Покупка состоялась через несколько месяцев после резкого взлета карьеры архимандрита. Из Мордовии, вотчины нынешнего главы Санкт-Петербургской епархии Варсонофия, Михаил Шкредь был почетно вызван и награжден должностью ключаря Исаакиевского собора – третьего по величине храма в мире, как писал диакон Андрей Кураев.

BMW Михаила Шкредя в 2016-2017 годах примелькался сотрудникам ГИБДД. Священника штрафовали за вызывающую парковку, превышение скорости и опасные маневры.

Год назад, 15 июля 2017-го, автомобиль Михаила Шкредя в Петербурге въехал в стоящее транспортное средство, следует из информации ГИБДД, и получил повреждения. Пересаживаться с BMW на более покладистое авто священник не стал, но от номеров избавился, сменив их на серию А...МР.

В августе 2018 года Шкредь устроил турне по святым местам. Лично он называет это частным паломничеством, но его дорога совпадает с путешествием петербургского митрополита Варсонофия (Анатолий Судаков).

1 августа Шкредь и Судаков проводят богослужение в нижегородском Дивеево. 2-го настоятель Сампсониевского собора добрался до расположенного южнее Саранска. 3 августа обоих видят в Пензе, о чем свидетельствует фотоотчет местной епархии. 4 августа машина Шкредя вылетела на встречную полосу на дороге Балашов – Ртищево у села Малиновка. Это малая родина Варсонофия. В тот же день он посетил местное кладбище.

Совпадение маршрутов вызвало конспирологическую версию о совместных передвижениях Шкредя и Судакова в BMW. Но официально она опровергается.

В момент смертельной аварии за рулем сидел 24-летний выпускник Санкт-Петербургской духовной академии Марьян Романцов. Он гражданин Украины. В Россию перебрался из закарпатского Мукачево в 2015 году с целью : "учиться".

Романцов зарегистрирован по адресу петербургской академии на набережной Обводного канала, 17. После задержания и возбуждения уголовного дела следователю Краснощековой из МВД города Аркадак пришлось нелегко. Авария наделала шуму, отпускать будущего представителя РПЦ на подписку было не с руки. Иностранное гражданство и отсутствие регистрации в Саратовской области располагали к заключению под стражу.

Но следователь проявила милосердие. В Аркадакский райсуд привезла ходатайство о домашнем аресте Романцова и приобщила к нему, как сообщил «Фонтанке» председатель суда Павел Мозгунов, договор коммерческого найма жилого помещения в Аркадаке, заключенный с обвиняемым.

Павел Мозгунов ходатайство удовлетворил, хотя защита предлагала внести залог за Романцова. Он отправлен в съемную квартиру на два месяца. Михаил Шкредь проходит по делу свидетелем, уточняет Санкт-Петербургская епархия.

«У Господа все живы, у Него нет мертвых. И душа Ольги там, на Небесах, жива и видит нас. Как бы ни было вам тяжело, от всего сердца прошу вас простить меня и моего водителя!» – призывает священник родственников Ольги Саютиной. Он готов оказать им посильную помощь, заверили в епархии.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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