В Кремле подтвердили, что Трамп отправил письмо Владимиру Путину

Президент США Дональд Трамп отправил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину через дипломатические каналы. Об этом 8 августа сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — передает слова Пескова РБК со ссылкой на «Интерфакс» 8 августа.

О том, что письмо американского лидера передано администрации президента России, ранее сообщил сенатор Рэнд Пол. Он рассказал, что в документе подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества двух стран в таких сферах как борьба с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере, восстановление культурного обмена и других.

В среду, 8 августа, также стало известно, что во время встречи в Хельсинки Путин передал Трампу документ с предложениями по взаимному разоружению. Газета Politico раскрыла некоторые детали. Например, в документе американский президент предлагает продлить на пять лет договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает размер ядерных арсеналов Америки и России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эту информацию призвала Запад «перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч, включая несуществующие».